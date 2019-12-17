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Общественное мнение
Политика
18 декабря 2019, 13:19

С 1 марта украинцы будут ездить в РФ по загранпаспортам

С 1 марта 2020 пересечение гражданами Украины границы с РФ будет осуществляться только через загранпаспорт.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

По его словам, эта процедура будет действовать только для граждан Украины, выезжающих из Украины на территорию РФ.

Премьер подчеркнул, что при въезде граждан Украины с территории РФ на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск украинцев и по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.

«Это означает приостановление действия положений соглашений с РФ, заключенных еще до начала вооруженной агрессии, которые позволяли пересекать границу на основании внутреннего паспорта или свидетельства о рождении для лиц до 16 лет. Кроме того, это решение позволит уменьшить время прохождения пограничного контроля для каждого нашего гражданина, ведь для проверки данных лица сведения загранпаспортов считываются специальными приборами», – подытожил Гончарук.

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