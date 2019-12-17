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Общественное мнение
Власть
18 декабря 2019, 13:45

Правительство вводит электронные ученические и студенческие билеты

Кабинет министров Украины принял решение о введении электронных ученических и студенческих билетов в следующем учебном году.

Об этом сообщается в Telegram премьер-министра Алексея Гончарука.

По его словам, в 2020-2021 году будут введены электронные ученические и студенческие билеты.

"Воспользоваться ими будет можно через мобильное приложение "Дія", который уже работает с понедельника в бета-версии. Е-документы будут подтверждением статуса студента/ученика и его прав на льготы. Бумажные документы тоже будут действовать", - отметил Гончарук.

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