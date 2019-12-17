Украина и Румыния договорились об импорте газа из Южной Европы и Турции

18 декабря 2019, 14:05

Оператор газотранспортной системы Украины и румынский Transgaz подписали соглашение для осуществления импорта газа из Южной Европы и Турции, сообщает пресс-служба украинской компании.

Отмечается, что переговоры при посредничестве Еврокомиссии продолжались более трех лет, к ним также были привлечены операторы Болгарии, Греции и Молдовы. В результате ООО «Оператор ГТС Украины» и румынский оператор Transgaz подписали межоператорское техническое соглашение (interconnection agreement) о взаимодействии в соответствии с европейскими правилами с 1 января 2020 года.

«Это значит, что у всех поставщиков появилась возможность свободно транспортировать голубое топливо новым маршрутом поставок - из Южной Европы и Турции - через Болгарию и Румынию - в Украину и дальше в Молдову. То есть с 1 января в межгосударственной точке «Исакча1-Орловка1» будет доступна мощность по маршруту Украина-Румыния в размере 17,8 млн куб. м в сутки, а также в обратном направлении – 15,8 млн куб.м в сутки», – говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что предварительные условия взаимодействия операторов ГТС Украины и Румынии не позволяли транспортировать природный газ в реверсном направлении, поскольку такая возможность была заблокирована действующим транзитному контракту между Нафтогазом и гозпромом. По окончании этого контракта с 1 января 2020 такое ограничение будет нивелировано и оператор ГТС Украины сможет сотрудничать с оператором ГТС Румынии по европейским правилам.

Более того, новое соглашение создает для Молдовы дополнительную техническую возможность альтернативно импортировать газ для собственных нужд из Турции и Греции в случае, если Газпром остановит транзит в Европу через территорию Украины.