На Тернопольщине виновник смертельного ДТП сбежал из больницы на инвалидной коляске

18 декабря 2019, 14:48

Полицейские объявили в международный розыск 23-летнего жителя Тернопольской области Арсена Будия, причастного к совершению 11 декабря ДТП с участием рейсового автобуса, в котором один человек погиб, еще семеро с травмами попали в больницу, сообщает пресс-служба областной полиции.

В главке напомнили, что 11 декабря на автодороге «Обход г. Тернополя» вблизи с. В. Глыбочок Арсен Будий, управляя автомобилем Dacia Logan, выехал на полосу встречного движения и врезался в рейсовый автобус.

В результате удара 54-летняя женщина, которая сидела рядом с водителем, вылетела через переднее стекло, а затем попала еще и под переднее колесо автобуса. Ее спасти не удалось.

Травмы получил и водитель иномарки. Его госпитализировали в реанимационное отделение больницы. Медики заявили, что человек в тяжелом состоянии и оставлять лечебное учреждение ему опасно для жизни. Предоставили врачи и справку о том, что состояние больного не позволяет находиться в условиях ИВС или СИЗО. Как результат, полицейские не могли доставить подозреваемого в суд для избрания меры пресечения.

Однако 15 декабря подозреваемый в сопровождении двух коллег и бабушки покинул здание больницы на инвалидной коляске.

Оперативники выяснили, что подозреваемый вместе с родственниками пересек государственную границу в пункте пропуска «Грушев» в сторону Польши, а затем с матерью пересел в такси марки Volkswagen и продолжил движение в неизвестном направлении.

Правоохранители проверяют информацию о возможном пребывании подозреваемого на территории Италии.