В столкновениях под ВР пострадали 23 правоохранителя

18 декабря 2019, 15:42

Во время столкновений возле Верховной Рады 17 декабря пострадали 23 правоохранителя. Об этом сегодня, 18 декабря, заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, - сообщается на Фейсбук-странице МВД.

По его словам, 12 полицейских и пятеро гвардейцев доставлены в медицинские учреждения. Также к медикам обратилось 11 граждан, среди них один журналист.

«В столице продолжаются массовые мероприятия с участием большого количества граждан. Согласно поданным заявкам, организаторы взяли на себя обязательство не нарушать общественный порядок и провести мирное собрание. Отдельно обращаю внимание руководителей общественных организаций необходимость соблюдения задекларированных обязательств о правилах поведения во время акции. При этом, каждый организатор мероприятия должен помнить, что ни один политический лозунг не достоин здоровья и жизни человека», - подчеркнул Сергей Яровой.