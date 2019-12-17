В Украине прошли испытания новой ракеты для РСЗО

18 декабря 2019, 18:00

В Украине провели испытания ракеты "Ольха-М" для реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщается в Facebook Совета национальной безопасности и обороны.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, конструкторское бюро "Луч" провело очередные испытания и осуществило 2 успешных запуска ракеты "Ольха-М" на расстояние более 100 км. При этом круговое отклонение составило менее 30 метров.

"Убежден, что этот вид вооружений позволит Вооруженным силам Украины успешно выполнять целый ряд задач тактического характера", - отметил он.