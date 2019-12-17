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Спорт / Региональные
18 декабря 2019, 17:18

Луганские каратисты завоевали пять медалей на Кубке европейских чемпионов в Румынии

Кубок европейских чемпионов по годзю-рю каратэ прошел 7-8 декабря в Румынии.

Об этом сообщает Управление молодежи и спорта Луганской обладминистрации.

На соревнованиях в составе сборной команды Украины выступали спортсмены отделения каратэ-до Сватовской детско-юношеской спортивной школы. Так, по результатам соревнований представители Луганщины завоевали ряд наград.

Подтвердила свое мастерство Валерия Пискун, которая получила бронзовую медаль вместе с Анной Боровой в разделе командное шобу кумитэ в категории 18-35 лет, Сытник Амина заняла III место (командное шобу кумитэ, 11 лет), Сергей Дзюба стал третьим и индивидуальном шобу кумитэ (18-35 лет), а Александр Батраков завоевал бронзу в индивидуальном шобу кумитэ (46-55 лет).

Тренирует спортсменов Заслуженный тренер Украины Александр Батраков.

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