18 декабря 2019, 17:18 Луганские каратисты завоевали пять медалей на Кубке европейских чемпионов в Румынии Кубок европейских чемпионов по годзю-рю каратэ прошел 7-8 декабря в Румынии. Об этом сообщает Управление молодежи и спорта Луганской обладминистрации. На соревнованиях в составе сборной команды Украины выступали спортсмены отделения каратэ-до Сватовской детско-юношеской спортивной школы. Так, по результатам соревнований представители Луганщины завоевали ряд наград. Подтвердила свое мастерство Валерия Пискун, которая получила бронзовую медаль вместе с Анной Боровой в разделе командное шобу кумитэ в категории 18-35 лет, Сытник Амина заняла III место (командное шобу кумитэ, 11 лет), Сергей Дзюба стал третьим и индивидуальном шобу кумитэ (18-35 лет), а Александр Батраков завоевал бронзу в индивидуальном шобу кумитэ (46-55 лет). Тренирует спортсменов Заслуженный тренер Украины Александр Батраков. Твитнуть Загрузка... Загрузка...