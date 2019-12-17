Антоненко отказался давать показания по делу Шеремета

18 декабря 2019, 10:43

Сержант Сил специальных операций, музыкант Андрей Антоненко (Riffmaster) отказался от дачи показаний следствию по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом говорится в заявлении группы правовой защиты Антоненко.

Отмечается, что защитники 17 декабря посетили его в изоляторе временного содержания.

«Настроение в него спокойное, держится, передает благодарность всем за поддержку. Он до сих пор не понимает, почему именно его «назначили» подозреваемым и за что. Андрей не только не признает вину, но и ни одного факта, который о нем выкладывают. Поскольку эти факты, в том числе алиби, легко проверить, мы ожидаем от следствия быстрой реакции в ближайшее время», – говорится в сообщении.

По данным адвокатов, следователь 17 декабря пытался допросить Антоненко, но он вынужден был воспользоваться правом, предусмотренным ст. 63 Конституции Украины (то есть отказаться давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников).

«Такой поступок был обусловлен тем, что его на всю страну высшие руководители полиции, министр внутренних дел, генеральный прокурор, а также лично президент Украины в один голос фактически назвали преступником. Учитывая это, мы предполагаем, что со стороны следственных будет определенная предвзятость.

Андрей в дальнейшем будет давать показания, но только когда убедится в беспристрастности следствия. Сейчас, с учетом имеющихся в деле материалов и громких заявлений в СМИ руководства страны, такой уверенности нет», – сказано в заявлении.