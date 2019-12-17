Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Конференции
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Экономика / Региональные
18 декабря 2019, 10:44

Від порушників законодавства бюджет отримав 11,8 млн грн податків та штрафів

У Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що з початку року фахівці управління податкових перевірок, трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування податкової служби Луганщини провели 35 планових та 71 позапланову перевірку ризикових суб‘єктів господарювання регіону. Майже у всіх випадках виявлено порушення податкового законодавства.

У відомстві зазначили, що за результатами проведених контрольно-перевірочних заходів донараховано узгоджених податкових зобов’язань 15,7 млн грн.

Інакше кажучи, усі викриті схеми ухилення від сплати податків вказують, що планові контрольно-перевірочні заходи податківців спрямовуються лише на ті підприємства, які свідомо не сплачують або сплачують не в повному обсязі платежі до бюджету, використовуючи схеми мінімізації або ухилення від оподаткування.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
SELECTORNEWS
Счетчики:
Наши партнеры: