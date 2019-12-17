УЗ назначила дополнительный поезд Киев-Львов-Киев на новогодние праздники

18 декабря 2019, 11:02

Накануне и во время новогодних и рождественских праздников между Киевом и Львовом будет курсировать дополнительный скоростной поезд "Интерсити+". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця".

Так, на новогодние праздники назначен дополнительный скоростной поезд "Интерсити+" №755/756 Киев-Львов-Киев. Поезд будет отправляться из Киева в 00:15 и прибывать во Львов в 05:47 с остановкой на станции Коростень, а в обратном направлении поезд будет отправляться в 23:00 и прибывать в 05:50.

Отмечается, что поезд №755/756 будет курсировать из Львова 27, 28, 29 декабря и 3, 4, 7 января, из Киева 28, 29, 30 декабря и 4, 5, 8 января.