Вступил в силу закон о порядке возобновления лицензии

18 декабря 2019, 11:16

Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании порядка лицензирования хозяйственной деятельности" вступил в силу 18 декабря. Документ был опубликован в издании "Голос Украины".

Закон вступает в силу через два месяца со дня его опубликования, кроме абзацев четвертого - седьмого подпункта 1, подпункта 2 пункта 4 раздела I, которые вступают в силу через шесть месяцев со дня его опубликования.

Документом предусматривается введение новой санкции за нарушения в сфере лицензирования - приостановление действия лицензии в полном объеме или частично; а также прописан порядок восстановления действия лицензии, которая была остановлена органом лицензирования.

Кроме того, унифицируются размеры штрафов за нарушение законодательства в сфере лицензирования и усовершенствуется процедура обжалования действий органов лицензирования в Экспертно-апелляционном совете.

Напомним, данный законопроект президент Владимир Зеленский подписал 16 октября, а 9 октября его одобрил глава парламента Дмитрий Разумков.