Кабмин ужесточил ответственность за ложное минирование

18 декабря 2019, 12:24

Кабинет министров Украины на заседании 18 декабря ужесточил ответственность за ложное минирование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Алексея Гончарука.

По его словам, правительство ужесточило ответственность за заранее ложное сообщение о заминировании зданий, больниц и других общественно важных объектов.

"Чаще всего такие сообщения касаются заведений образования, здравоохранения, инфраструктурных объектов и угрожают безопасности граждан и государства", - сообщил Гончарук.

В то же время премьер не уточнил, каким образом была ужесточена ответственность. Однако в распоряжении РБК-Украина есть одобренный на заседании законопроект, которым в виде наказания, кроме лишения свободы, вводится конфискация имущества. В то же время "минирование" объектов критической инфраструктуры будет наказываться лишением свободы до 8 лет с конфискацией имущества.