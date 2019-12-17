ОБСЕ зафиксировала на Донбассе более 100 взрывов

Во вторник, 17 декабря, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали более 100 взрывов в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ежедневный отчет ОБСЕ.
Так, наблюдатели наблюдают увеличение случаев нарушения огня в Донецкой области, там зафиксировали около 105 взрывов. Наибольшее количество нарушений зафиксировано вблизи подкронтрольных украинскому правительству Пищевика и Каменки.
В Луганской области наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали всего 2 взрыва. Находясь на своей позиции возле оккупированного Круглика наблюдатели слышали множество перекрестных очередей из стрелкового оружия.