19 декабря 2019, 13:29 Назначен новый посол Украины в США Президент Владимир Зеленский назначил Владимира Ельченко чрезвычайным и полномочным послом Украины в США. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента. Также Зеленский уволил Ельченко с должности постпреда Украины при ООН и посла на Ямайке. С июля 2010 года по декабрь 2015 года Ельченко был послом в РФ (назначен указом на то время еще не беглеца Виктора Януковича). Постпредом при ООН Ельченко был с 9 декабря 2015 года. 11 мая 2019-го пятый президент Петр Порошенко назначил его послом на Ямайке. Твитнуть Загрузка... Загрузка...