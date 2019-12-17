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Общественное мнение
Власть
19 декабря 2019, 13:42

Рада отсрочила увеличенные штрафы за ввоз "евроблях"

Парламент принял во втором чтении законопроект №2288 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного порядка применения статей 470 и 481" об отсрочке увеличения штрафа за ввоз "евроблях", передает РБК-Украина.

За законопроект проголосовали 285 нардепов.

Предусматривается дополнить раздел ХХ "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса новым пунктом 95 по фактической приостановке действия новых санкций, предусмотренных частями четвертой-шестой статьи 470 и четвертой-шестой статьи 481 Таможенного кодекса.

Таким образом, к лицам, которые совершили нарушения таможенных правил, предусмотренные частями четвертой-шестой статьи 470 и частями четвертой-шестой статьи 481 ТКУ, в период с 22 августа по 31 декабря 2019 года включительно, будут применяться санкции в виде штрафа в размере 8500 грн и 17000 грн соответственно.

Ранее сообщалось, что Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендует Верховной раде принять во втором чтении законопроект №2288, которым предлагается отсрочка увеличенных штрафов за ввоз "евроблях".

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