Путин анонсировал новую встречу «нормандской четверки»

19 декабря 2019, 14:38

Президент РФ Владимир Путин видит позитивные изменения в урегулировании конфликта на Донбассе, считает целесообразным продолжение переговоров в «нормандском формате» и допускает, что в марте состоится новая встреча «четверки».

Об этом он заявил на большой пресс-конференции в Москве, сообщает Интерфакс.

Ключевым пунктом «минских договоренностей» он назвал принятие Украиной закона об особом статусе отдельных регионов Донбасса.

Он напомнил, что такой закон уже принят и недавно был продлен на год, однако этого недостаточно.

Отведение сил в ключевых пунктах линии соприкосновения Путин считает позитивным моментом, но он считает ошибкой отказ Киева отводить силы по всей протяженности этой линии. Позитивно сокращение обстрелов, но плохо то, что они сохраняются, добавил он.

Положительно он расценивает и то, что слово «урегулирование» не исчезло из риторики Киева, но при этом он отмечает отсутствие прямого диалога с представителями Донбасса.