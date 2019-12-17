Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Конференции
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Политика / Региональные
19 декабря 2019, 18:02

«ЛДНР» не согласны с предложением Кучмы провести видеоконференцию 20 декабря

Группировки «ДНР» и «ЛНР» выступают за проведение видеоконференции о подготовке к обмену удерживаемыми лицами с украинской стороной 23 декабря.

Об этом говорится в заявлениях глав «МИД» «ДНР» и «ЛНР» Натальи Никоноровой и Владислава Дейнего, которые распространили сепаратистские СМИ.

Так они отреагировали на заявление представителя Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонида Кучма, который предложил провести видеоконференцию завтра, 20 декабря.

«Проводить видеоконференцию завтра не представляется целесообразным и эффективным, поскольку вряд ли украинские представители могли за один день принять какие-то серьезные решения по данному направлению», — считает Никонорова.

Представители «Л-ДНР» утверждают, что украинская сторона отказывается процессуально очистить включенных в списки на обмен удерживаемых лиц.

«Надеюсь, в понедельник мы получим все нужные ответы и гарантии от Украины и сможем согласовать и дату, и списки. И чем быстрее Украина займется реальной подготовкой удерживаемых лиц к обмену, тем ближе будет эта дата», — заявил Дейнего.

В свою очередь представительница Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Валерия Лутковская сказала, что на заседании 18 декабря в Минске не удалось договориться из-за позиции представителей «ЛНР».

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
SELECTORNEWS
Счетчики:
Наши партнеры: