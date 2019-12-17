На Луганщині сума виторгу із застосуванням РРО склала понад 4,5 млрд гривень

19 декабря 2019, 10:51

У Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що за січень – листопад 2019 року проведено 158 фактичних перевірок та прийнято участь у 26 документальних перевірках у сфері готівкових розрахунків. За їх результатами платникам донараховано 3 млн 885 тис. грн штрафів.

В податковій зазначили, що на сьогоднішній день в регіоні зареєстровано 2 тис. 821 реєстратор розрахункових операцій (РРО). Загальна сума виторгу за січень – листопад поточного року склала 4 млрд 518 млн гривень.

У відомстві нагадали, що обов’язковість застосування реєстраторів розрахункових операцій суб’єктами господарювання передбачена положеннями п. 296.10 ст. 296 Податкового кодексу України та ст. 9 Закону України від 06 липня 1995 року № 265 «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».

При цьому звертаємо увагу, що за порушення вимог законодавства до суб’єктів господарювання, які не зареєстрували РРО, застосовуються штрафні (фінансові) санкції: вчинене вперше – 1 гривня; за кожне наступне - 100 відсотків вартості товарів, проданих з порушеннями.