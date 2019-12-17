В ДПС розповіли про механізм «кешбеку»

19 декабря 2019, 11:17

У Головному управлінні ДПС у Луганській області розповіли. Законом України від 20.10.2019 р. № 129-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг" запроваджено механізм "кешбеку".

Так, з 1 жовтня 2020 року покупці сплативши за товар чи послугу від 850 грн та більше, зможуть оскаржувати видані їм з порушеннями чеки.

Це можна зробити лише через Електронний кабінет платника податків, використовуючи при цьому кваліфікований електронний підпис.

Скарга має містити:

– ПІБ, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта, номер засобу зв'язку;

– дата придбання товарів (робіт, послуг);

– найменування та вартість придбаних покупцем товарів (робіт, послуг), найменування та/або податковий номер продавця, адреса господарської одиниці продавця або адреса місця придбання товарів;

– у разі придбання товарів через Інтернет – також зазначають сайт;

– перелік документів, отриманих покупцем (споживачем) від продавця товарів (робіт, послуг) разом із придбаним товаром (роботою, послугою);

– інформація про розрахунковий документ;

– номер банківського рахунку покупця (споживача), на який може бути перерахована компенсація.

Також до скарги обов'язково додають електронні копії документів або копії документів, отримані шляхом сканування отриманих покупцем від продавця товарів (робіт, послуг) разом із придбаним товаром (роботою, послугою), про які йдеться у скарзі.

Після перевірки скарги контролерами та застосування штрафних (фінансових) санкцій до порушника (за рахунок цих санкцій), покупець отримає компенсацію ("кешбек"), яка складе 100% вартості придбаних товарів (робіт, послуг), зазначених у скарзі.

Крім того, така компенсація не включається до оподатковуваного доходу фізичної особи, тобто з отриманої суми податок сплачувати не доведеться.