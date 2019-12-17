Путин: нет ничего, кроме минских соглашений

19 декабря 2019, 12:18

Минские договоренности являются неизменными, а их перосмотр может завести ситуацию на Донбассе в тупик.

Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин во время пресс-конференции, передает РБК-Украина.

По словам российского президента, его насторожило заявление лидера Украины Владимира Зеленского относительно возможного пересмотра пунктов минских договоренностей.

"Нет ничего кроме минских соглашений. Меня очень насторожило заявление Зеленского о том, что можно было бы их просмотреть. Если начнется пересмотр минских соглашений вся ситуация может зайти в тупик", - пояснил он.

Путин добавил, что главными условиями для решения конфликта на Донбассе являются особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также прямой диалог с так называемыми "ДНР" и "ЛНР".

"Ключом минских соглашений является закон об особом статусе Донбасса, который должен быть имплементирован в Конституцию Украины. Ему нужно предоставить постоянно действующий характер. Нужен прямой диалог с Донбассом. Его также нет", - добавил президент РФ.