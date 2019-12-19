Украина направила Российской Федерации ноту протеста из-за очередного направления так называемого "гуманитарного конвоя" на временно оккупированную территорию Донбасса. Об этом сообщает пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко в Twitter.
По ее словам, российской стороне уже была передана нота протеста.
"Реагируя на очередное нарушение Россией суверенитета Украины - направление так наз. "гуманитарного конвоя" на временно оккупированные районы украинского Донбасса, российской стороне передана нота протеста", - написала Зеленко.