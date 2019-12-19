Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Политика
20 декабря 2019, 09:00

Украина направила ноту протеста России из-за очередного "гумконвоя"

Украина направила Российской Федерации ноту протеста из-за очередного направления так называемого "гуманитарного конвоя" на временно оккупированную территорию Донбасса. Об этом сообщает пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко в Twitter.

По ее словам, российской стороне уже была передана нота протеста.

"Реагируя на очередное нарушение Россией суверенитета Украины - направление так наз. "гуманитарного конвоя" на временно оккупированные районы украинского Донбасса, российской стороне передана нота протеста", - написала Зеленко.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
SELECTORNEWS
Счетчики:
Наши партнеры: