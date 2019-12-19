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Общественное мнение
Экономика / Региональные
20 декабря 2019, 16:06

ЕС выделил дополнительно 8 млн евро для помощи пострадавшим на Донбассе

Европейская комиссия выделила дополнительных 8 млн евро на помощь пострадавшим вследствие конфликта на Донбассе.

Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

При помощи этих дополнительных средств ЕС поддержит, прежде всего, тех, кто живет по обе стороны линии соприкосновения обогревом и доступом к воде.

«Это также поможет отремонтировать медицинские заведения и школы, поврежденные во время военных действий, упростить доступ к медицинским услугам и поставки медицинского оборудования и лекарств», — говорится в сообщении.

В целом объем средств, предоставленных ЕС на гуманитарную помощь Украине в 2019 году, достиг 23 млн евро.

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