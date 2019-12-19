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Общественное мнение
Экономика / Региональные
20 декабря 2019, 10:13

Платники Луганщини перерахували до бюджетів усіх рівнів майже 3 млрд грн ПДФО

У Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що протягом січня-листопада до бюджетів усіх рівні надійшло 2 млрд 914 млн грн податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО).

Податківці зазначили, що місцеві бюджети отримали 2 млрд 173,8 млн грн ПДФО, що перевищує показники за аналогічний період минулого року на 303,4 млн гривень. До державного бюджету мобілізовано 740,2 млн грн ПДФО або на 101,7 млн грн більше ніж за 11 місяців 2018-го року.

Також у відомстві зазначили, що у листопаді поточного року до держбюджету надійшло 78,7 млн грн ПДФО, до місцевих – 231,5 млн гривень.

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