20 декабря 2019, 13:05

Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал условия заключения газового контракта с Украиной. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Как сообщается, Путин заявил, что "Москва будет стремиться к заключению соглашения", отметив при этом, что условия должны быть взаимоприемлемыми.

"Мы будем стремиться к этому, но они (условия соглашения) должны быть взаимоприемлемыми, без создания обеим сторонам рисков", - заявил Путин.

Напомним, сегодня, 20 декабря, в Минске Россия и Украина продолжат обсуждать условия заключения газового контракта. Еврокомиссия будет принимать участие в переговорах в онлайн режиме.