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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Власть
20 декабря 2019, 14:28

ВР усилила соцгарантии военным, получившим инвалидность в ходе боевых действий

Верховная рада Украины одобрила во втором чтении законопроект №1198 "О внесении изменения в статью 13 закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" по усилению социальной защиты отдельных категорий лиц с инвалидностью вследствие войны".

Документ поддержали 323 нардепа, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, военнослужащим, получившим инвалидность в ходе боевых действий, предоставляется право на бесплатную медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения Министерства обороны, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки, Государственной службы специальной связи и защиты информации, Министерства внутренних дел, других центральных органов исполнительной власти, которые в соответствии с законом осуществляют руководство военными формированиями.

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