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Криминал / Региональные
23 декабря 2019, 09:00

Водитель грузовика, убивший под Сватово 4-х человек, получил 8 лет тюрьмы

Виновник ДТП, в результате которого пострадали 11 человек, приговорен к 8 годам лишения свободы, передает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

28 ноября 2018 года осужденный, управляя неисправным грузовым автомобилем «FAW-CA3252», загруженным песком, двигался со стороны Харькова и на автомобильном мосту через реку Красная в Сватово, где в то время проводились ремонтные работы, допустил столкновение с четырьмя другими автомобилями, которые двигались в попутном и встречном направлениях.

Проведенными экспертизами установлено, что транспортное средство было технически неисправно. Кроме того, водитель во время движения не выбрал безопасную скорость и не учел дорожную обстановку, чем нарушил правила дорожного движения.

В судебном заседании прокурором в полном объеме доказана вина водителя в совершении дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадали 11 человек: 4 погибли, 1 получил тяжелые телесные повреждения, еще 6 человек - телесные повреждения средней степени тяжести.

20 декабря Кременской районный суд вынес обвинительный приговор, которым мужчина осужден к 8 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 2 года.

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