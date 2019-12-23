В Луганской области 23 декабря 2019 года объявлен днем траура

23 декабря 2019, 14:21

В связи с трагедией, произошедшей в Старобельском областном психоневрологическом интернате в результате пожара 22 декабря 2019 года, который привел к человеческим жертвам, председатель облгосадминистрации - руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай подписал распоряжение об объявлении 23 декабря днем ​​траура.

В этот день должен быть приспущен Государственный Флаг Украины на зданиях и сооружениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций области.

Рекомендуется отменить проведение развлекательно-концертных мероприятий и внести соответствующие изменения в теле- и радиопередачи.

Как сообщалось ранее, трагедия в Луганской области: пожар в областном психо-неврологическом диспансере. Есть жертвы