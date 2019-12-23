Убийство Шеремета. Суд оставил Антоненко под стражей

23 декабря 2019, 17:00

Киевский апелляционный суд оставил под арестом бойца ССО и музыканта Андрея Антоненко, подозреваемого в организации убийства журналиста Павла Шеремета.

Защита просила отменить решение суда первой инстанции и назначить Антоненко в качестве меры пресечения ночной домашний арест, ссылаясь на недостаточность доказательств его причастности к убийству Шеремета и на то, что он содержит двух несовершеннолетних детей. Прокуратура просила оставить меру пресечения без изменений.

Суд принял решение оставить Антоненко под стражей до 8 февраля 2020 года.