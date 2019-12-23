Из-за ухудшения погоды ограничат движение на автодорогах в двух областях

23 декабря 2019, 17:40

Во Львовской и Ивано-Франковской областях ограничат движение на автодорогах в связи с ухудшением погодных условий.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что ограничения во Львовской области планируется ограничение движения грузовых транспортных средств сегодня, 23 декабря, с 20:00 по 9:00 24 декабря на автодорогах:

М-06 Киев-Чоп (на участке м. Стрый - предел с Закарпатской обл.);

Н-13 Львов-Самбор-Ужгород (на участке м. Старый Самбор - предел с Закарпатской обл.);

Н-09 Мукачево-Рахов-Богородчаны-Ивано-Франковск-Рогатин-Бибрка-Львов (на участке с. Давидов - предел с ИВАНО-ФРАНКОВСК обл.);

Т-1402 Сходница-Песочная (на участке м. Сходница - м. Дрогобыч).

В Ивано-Франковской области ограничат движение грузовиков с 2:00 24 декабря на участках в горных перевалах:

Н-09 Мукачево-Львов (Яблунецкий перевал);

Р-21 Долина-Хуст (Вишкивский перевал);

Р-24 Татаров-Каменец-Подольский (Буковецкий и Кривопильский перевалы).