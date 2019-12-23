СБУ задержала троих киевлян, которые на заказ 15 раз “минировали” ТРЦ

23 декабря 2019, 18:00

Служба безопасности Украины разоблачила деятельность организованной группировки, участники которого причастны к совершению заведомо ложных сообщений о заминировании.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"В состав группы входило трое жителей столицы. Злоумышленники совершали звонки с угрозами совершения взрывов в одном из торгово-развлекательных центров в Голосеевском районе. Заказчиком анонимных сообщений был столичный бизнесмен, экс-руководитель службы охраны заведения. По предварительной информации, из-за «минирования» ТРЦ бывшие его владельцы пытались отомстить нынешним руководителям учреждения за нерешенный коммерческий спор ", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, в течение года злоумышленники 15 раз анонимно звонили по спецлинии «102» с соответствующими угрозами.

За каждое сообщение исполнители звонков получали от 100 до 150 долларов.

"Сумма нанесенного ущерба путем проведения мер реагирования на сообщение злоумышленников составляет более 3 миллионов гривень", - подчеркивается в сообщении.

Сейчас четырем фигурантам дела сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.