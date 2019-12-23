23 декабря 2019, 17:02 В Половинкинской ОТГ прошли первые выборы Голосование на первых выборах завершено в Половинкинской объединенной территориальной громаде (Старобельский район), пишет пресс-служба Луганской облгосадминистрации. Так, 22 декабря в Украине состоялись первые выборы депутатов объединенных территориальных громад и соответствующих городских, сельских и поселковых голов в 86 объединенных территориальных громадах. Среди них и Половинкинская сельская объединенная территориальная громада Луганской области, в состав которой вошли село Половинкино и Тытаревский сельский совет (села Титаровка, Новоселовка). Явка составила 41,01%. Проголосовали 1182 человека. Избирательный процесс прошел в соответствии с действующим законодательством Украины. Нарушений не зафиксировано Твитнуть Загрузка... Загрузка...