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Общественное мнение
Власть / Региональные
23 декабря 2019, 17:02

В Половинкинской ОТГ прошли первые выборы

Голосование на первых выборах завершено в Половинкинской объединенной территориальной громаде (Старобельский район), пишет пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Так, 22 декабря в Украине состоялись первые выборы депутатов объединенных территориальных громад и соответствующих городских, сельских и поселковых голов в 86 объединенных территориальных громадах.

Среди них и Половинкинская сельская объединенная территориальная громада Луганской области, в состав которой вошли село Половинкино и Тытаревский сельский совет (села Титаровка, Новоселовка).

Явка составила 41,01%. Проголосовали 1182 человека. Избирательный процесс прошел в соответствии с действующим законодательством Украины. Нарушений не зафиксировано

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