У пунктов пропуска в Донецкой области в очередях стоят 270 авто

23 декабря 2019, 10:10

Очереди из транспортных средств, количество которых превышает 270 единиц, образовались перед четырьмя пунктами пропуска на линии разграничения в Донецкой области утром 23 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Сегодня в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: «Майорское» - 25/45; «Марьинка» - 0/90; «Новотроицкое» - 30/50; «Гнутово» - 20/10», - говорится в сообщении.

Отмечается, что за минувшие сутки интенсивность пассажиро-транспортного потока уменьшилась. В целом через КПВВ проследовали 38 тысяч человек и 4,6 тысяч машин.

В пешем порядке линию разграничения в воскресенье больше всего пересекали через пункт пропуска «Майорское» – 9215 граждан. Наибольшее скопление автомобилей зарегистрировано в «Марьинке», где оформление на проезд в течение прошедшего дня получили владельцы 1435 транспортных средств.

Все КПВВ работают по графику зимнего периода, пропускные операции осуществляются с 08:00 до 17:00.