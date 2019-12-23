Оккупанты срывают работу трех КПВВ на Донбассе

23 декабря 2019, 17:28

Не соблюдая взятые на себя обязательства по безопасному функционированию гуманитарных дорожных коридоров, представители российской оккупационной администрации направляют граждан на контролируемую Украиной территорию после окончания времени работы КПВВ.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

"Пророссийские наемники, целенаправленно действуя в условиях грубого нарушения прав человека, замедляют пропуск граждан и по истечении определенного графиком времени работы контрольных пунктов пропускают сразу большое количество гражданских лиц. Такие действия несут потенциальную угрозу для жизни и здоровья граждан, поскольку люди пересекают линию разграничения в темное время суток. А оставление на ночлег большой группы людей в так называемой «серой зоне» могло значительного обострить ситуацию безопасности", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в течение декабря подобные провокационные действия боевиков имели место в контрольных пунктах въезда-выезда «Гнутово», «Новотроицкое» и «Майорское». Учтено 5 случаев, когда после 17.00 с временно оккупированной территории Украины прибывало значительное количество граждан и автомобилей. Учитывая темное время суток и потенциальную опасность, исходящую от систематического нарушения режима прекращения огня российскими вооруженными формированиями, по решению Командующего объединенных сил работа упомянутых КПВВ была продлена.

В пресс-службе также сообщили, что пограничники из состава Объединенных сил организовали мероприятия по дополнительному оформлению 266 граждан, в том числе 14 детей и их пропуску через линию разграничения.

Командование Объединенных сил обратилось к гражданам с просьбой при планировании своих поездок учитывать время года и время суток для безопасного пересечения линии разграничения согласно зимнему графику работы КПВВ с 08.00 до 17.00.