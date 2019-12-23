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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Общество / Региональные
23 декабря 2019, 17:28

Оккупанты срывают работу трех КПВВ на Донбассе

Не соблюдая взятые на себя обязательства по безопасному функционированию гуманитарных дорожных коридоров, представители российской оккупационной администрации направляют граждан на контролируемую Украиной территорию после окончания времени работы КПВВ.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

"Пророссийские наемники, целенаправленно действуя в условиях грубого нарушения прав человека, замедляют пропуск граждан и по истечении определенного графиком времени работы контрольных пунктов пропускают сразу большое количество гражданских лиц. Такие действия несут потенциальную угрозу для жизни и здоровья граждан, поскольку люди пересекают линию разграничения в темное время суток. А оставление на ночлег большой группы людей в так называемой «серой зоне» могло значительного обострить ситуацию безопасности", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в течение декабря подобные провокационные действия боевиков имели место в контрольных пунктах въезда-выезда «Гнутово», «Новотроицкое» и «Майорское». Учтено 5 случаев, когда после 17.00 с временно оккупированной территории Украины прибывало значительное количество граждан и автомобилей. Учитывая темное время суток и потенциальную опасность, исходящую от систематического нарушения режима прекращения огня российскими вооруженными формированиями, по решению Командующего объединенных сил работа упомянутых КПВВ была продлена.

В пресс-службе также сообщили, что пограничники из состава Объединенных сил организовали мероприятия по дополнительному оформлению 266 граждан, в том числе 14 детей и их пропуску через линию разграничения.

Командование Объединенных сил обратилось к гражданам с просьбой при планировании своих поездок учитывать время года и время суток для безопасного пересечения линии разграничения согласно зимнему графику работы КПВВ с 08.00 до 17.00.

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