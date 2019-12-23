На Луганщині з початку року взято на облік 3 тис. платників податків

23 декабря 2019, 11:15

У Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що станом на 01.12.2019 на обліку у податкових органах Луганщини перебувають 110 тис. 314 платників.

Із них 40 тис. 474 – це юридичні особи та 69 тис. 840 – фізичні особи-підприємці і фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність.

Із загальної кількості платників податків зареєстровано платниками податку на додану вартість 2 тис. 190 юридичних осіб та 255 фізичних осіб - підприємців.

У відомстві також зазначили, що за 11 місяців поточного року взято на облік 508 юридичних осіб та 2 тис. 407 фізичних осіб-підприємців.

Станом на 01.12.2019 в Реєстрі страхувальників обліковується 145 тис. 490 платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Кількість фізичних осіб, які зареєстровані в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (Луганська область), складає майже 2 млн 250 тис. З них 11,5 тис. фізичних осіб, у тому числі 311 іноземних громадян, зареєстровано протягом січня-листопада 2019 року.