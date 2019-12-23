В Киевской области полицейский в райотделе выстрелил себе в голову из табельного огнестрельного оружия.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Отмечается, что раненого полицейского доставили в реанимационное отделение больницы.
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23 декабря 2019, 11:32
В Киевской области полицейский выстрелил себе в голову
В Киевской области полицейский в райотделе выстрелил себе в голову из табельного огнестрельного оружия.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Отмечается, что раненого полицейского доставили в реанимационное отделение больницы.
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