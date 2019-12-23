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Общественное мнение
Происшествия
23 декабря 2019, 11:32

В Киевской области полицейский выстрелил себе в голову

В Киевской области полицейский в райотделе выстрелил себе в голову из табельного огнестрельного оружия.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Отмечается, что раненого полицейского доставили в реанимационное отделение больницы.

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