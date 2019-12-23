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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Происшествия / Региональные
23 декабря 2019, 12:48

В штабе сообщили имя погибшего украинского военного на Донбассе

В результате обстрелов вооруженных формирований Российской Федерации на Донбассе 22 декабря погиб солдат Герман Соловьев.

Об этом говорится в сообщении операции Объединенных сил в Facebook.

Сообщается, что украинский военнослужащий погиб в результате пулевого ранения.

"Вчера, 22 декабря, вражеская пуля оборвала жизнь воина 93-й бригады Холодный Яр - солдата Соловьева Германа Игоревича 90-го года рождения. В результате вражеского обстрела военнослужащий получил ранения несовместимые с жизнью. Командование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибшего воина.

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