23 декабря 2019, 12:48 В штабе сообщили имя погибшего украинского военного на Донбассе В результате обстрелов вооруженных формирований Российской Федерации на Донбассе 22 декабря погиб солдат Герман Соловьев. Об этом говорится в сообщении операции Объединенных сил в Facebook. Сообщается, что украинский военнослужащий погиб в результате пулевого ранения. "Вчера, 22 декабря, вражеская пуля оборвала жизнь воина 93-й бригады Холодный Яр - солдата Соловьева Германа Игоревича 90-го года рождения. В результате вражеского обстрела военнослужащий получил ранения несовместимые с жизнью. Командование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибшего воина. Твитнуть Загрузка... Загрузка...