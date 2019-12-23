В штабе сообщили имя погибшего украинского военного на Донбассе

В результате обстрелов вооруженных формирований Российской Федерации на Донбассе 22 декабря погиб солдат Герман Соловьев.
Об этом говорится в сообщении операции Объединенных сил в Facebook.
Сообщается, что украинский военнослужащий погиб в результате пулевого ранения.
"Вчера, 22 декабря, вражеская пуля оборвала жизнь воина 93-й бригады Холодный Яр - солдата Соловьева Германа Игоревича 90-го года рождения. В результате вражеского обстрела военнослужащий получил ранения несовместимые с жизнью. Командование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибшего воина.