В Запорожской области мужчина напал с ножом на людей, есть жертва

23 декабря 2019, 14:01

В Запорожской области мужчина, вооруженный ножом, совершил нападение на людей, в результате чего один человек погиб, еще трое получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Запорожской области.

Сообщается, что инцидент произошел ночью 22 декабря в селе Воздвижевка Гуляйпольского района возле остановки общественного транспорта.

"На теле погибшего, жителя Днепропетровской области, 1986 года рождения обнаружены ножевые ранения. Также в больницу с резаными ранами туловища доставлены еще три человека: местный житель 1987 года рождения и два жителя Днепра 1987 и 1974 рождения. Принятыми мерами розыска установлено, что ножевые ранения пострадавшим во время конфликта вызвал житель Запорожья 1995 года рождения. Работники сектора криминальной полиции задержали подозреваемого", - сообщили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление) и ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух или более лиц) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде ареста.