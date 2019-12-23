Ограничение движения транспорта: водителей предупредили о резком ухудшении погоды

24 декабря 2019, 09:06

Погода в Украине 24 декабря может привести к нарушению и местами прекращении движения транспорта на дорогах Карпатского региона. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

В частности, синоптики объявили штормовое предупреждение. В западных областях сильный дождь, в Карпатах значительный мокрый снег, порывы ветра 15-20 м/с, метель. Утром в Украине, кроме большинства западных областей, туман, видимость 200-500 м.

В Карпатах существенное осложнение погодных условий: сильный мокрый снег, метели, местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Кроме того, пресс-служба Укравтодора сообщает, что во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях вводят временное ограничение движения транспортных средств в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий.