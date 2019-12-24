На Луганщине задержали распространителей наркорекламы

24 декабря 2019, 13:27

В Старобельске задержали двух молодых человек, которые на стенах зданий, заборах и в общественных местах города наносили надписи с рекламой наркотиков.

Об этом сообщает Отдел коммуникации Полиции Луганщины.

Так, в ходе проверки оперативной информации в отношении лиц, причастных к распространению наркорекламы, полицейские обнаружили двух "художников", которые как раз собирались нанести на стены контакты наркосбытчиков.

«При проведении личного досмотра у последних было обнаружено порошкообразное вещество белого цвета, внешне похожее на амфетамин, массой примерно 1 грамм, полиэтиленовые трафареты для нанесения надписей, баллоны с краской и резиновые хозяйственные перчатки.

По предварительным подсчетам было установлено, что нарушители только за одну ночь оставили после себя около 150 надписей соответствующего содержания на стенах зданий», - говорится в сообщении.

Данный факт внесен в ЕРДР и квалифицирован по ст. 309 УК Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта». Изъятое направлено на экспертизу в НИЭКЦ. Продолжается следствие.