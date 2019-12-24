Президент подписал закон о перезапуске ГБР

24 декабря 2019, 14:19

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о перезагрузке Государственного бюро расследований, который предусматривает досрочное увольнение директора ГБР Романа Трубы.

Соответствующая информация указывается в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады.

Так, в графе "Дата и состояние прохождения" указано, что закон возвращен с подписью от Президента.

Как сообщалось, 3 декабря Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюро расследований" относительно совершенствования деятельности Государственного бюро расследований" (№2116).

Закон, в частности, предусматривает изменение правового статуса Государственного бюро расследований. Так, ГБР определено государственным правоохранительным органом, на который возлагаются задачи по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений, отнесенных к его компетенции (по действующей редакции закона "О Государственном бюро расследований" ГБР является центральным органом исполнительной власти, осуществляющим правоохранительную деятельность с целью предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, отнесенных к его компетенции).

Читайте также: "Никогда не говори никогда": Зеленский прокомментировал дело о "госизмене" Порошенко

Директору ГБР при этом предоставляются полномочия единолично принимать решения и нести всю полноту ответственности за результаты дильности бюро.

Усиливается также контрольная функция парламента: Верховная Рада, в частности, по результатам рассмотрения отчета директора ГБР за календарный год может признать работу органа неудовлетворительной, что может стать основанием для его увольнения с этой должности.

С целью обеспечения непрерывности расследования дел Майдана предусматривается возможность перевода следственных органов и прокуроров, которые расследовали эти дела, в ГБР без обязательного проведения конкурса.

Таким образом, в связи с существенным изменением полномочий директора ГБР и изменением статуса этого органа со дня вступления в силу нового закона полномочия директора ГБР и его заместителей прекращаются досрочно и начинается процесс перезагрузки бюро.

Закон также уточняет систему ГБР, порядок утверждения организационной структуры органа, порядок образования его территориальных управлений.