24 декабря 2019, 16:11 Денисова призывает продолжить давление на РФ из-за осужденных по делу "Хизб ут-Тахрир" Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова призывает продолжить давление на Российскую Федерацию (РФ) из-за осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщает Денисова в Facebook. По ее словам, Верховный суд России незаконно оставил за решеткой граждан Украины, крымских татар, Абдуллаева Теймура, Абдуллаева Узеира, Исмаилова Рустема и Джемаденова Емиля и Салединова Айдер. "Поэтому призываю международное сообщество продолжать давление на Россию, чтобы добиться отмены незаконных решений судов и вернуть домой удерживаемых граждан Украины, которые до сих пор незаконно держат на территории временно оккупированного Крыма и в России", - написала она в Фейсбуке. Твитнуть Загрузка... Загрузка...