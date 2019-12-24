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Общественное мнение
Власть
24 декабря 2019, 16:11

Денисова призывает продолжить давление на РФ из-за осужденных по делу "Хизб ут-Тахрир"

Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова призывает продолжить давление на Российскую Федерацию (РФ) из-за осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир".

Об этом сообщает Денисова в Facebook.

По ее словам, Верховный суд России незаконно оставил за решеткой граждан Украины, крымских татар, Абдуллаева Теймура, Абдуллаева Узеира, Исмаилова Рустема и Джемаденова Емиля и Салединова Айдер.

"Поэтому призываю международное сообщество продолжать давление на Россию, чтобы добиться отмены незаконных решений судов и вернуть домой удерживаемых граждан Украины, которые до сих пор незаконно держат на территории временно оккупированного Крыма и в России", - написала она в Фейсбуке.

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