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Общественное мнение
Политика
24 декабря 2019, 09:58

В РФ готовы на двусторонней основе отменить санкции против Украины

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что Москва готова рассмотреть вопрос о снятии санкций с Украины, если в Киеве предложат такую инициативу.

Об этом он сказал журналистам, сообщает hromadske.

«Мы им (Украине. — Ред.) всегда говорили, что готовы рассмотреть вопрос о санкциях в двустороннем порядке, но для этого должна быть инициатива с вашей стороны, потому что вы их сначала ввели», — сказал Медведев.

Как подчеркнул премьер, Россия «все равно остается для Украины крупнейшим рынком и крупнейшим торговым партнером, несмотря на все». Он добавил, что речь идет о миллиардах долларов торгового оборота, значимо и для России, и для Украины.

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