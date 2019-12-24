Укроборонпром передал армии 12 БТРов

24 декабря 2019, 18:00

Харьковское конструкторское им. Морозова, входящее в концерн Укроборонпром, передало Министерству обороны 12 бронетранспортеров БТР-4Е по объему государственного оборонного заказа 2019 года. Об этом сообщает Укроборонпром.

Все БТР переданы в распоряжение 92-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил. Срок выполнения контракта продлен до 31 августа 2020 года.

Восстановление контракта позволило новому руководству бюро вернуть на работу коллектив, а также составить и согласовать график производства и поставок со всеми соисполнителями контракта. Это один из крупнейших контрактов предприятий концерна в рамках выполнения государственного оборонного заказа. Финансирование контракта было предусмотрено за счет кредитных средств, выданных под государственные гарантии на сумму 1,5 млрд грн.

Укроборонпром сообщает, что ранее контракт был сорван в результате недобросовестных действий чиновников, руководства предприятий и соисполнителей. За три года после его подписания ВСУ не получили ни одной единицы техники, а бюро им. Морозова было поставлено ​​на грань упадка и банкротства. По факту невыполнения контрактов о поставках БТР-4Е Государственное бюро расследований ведет уголовное производство. По результатам внутреннего служебного расследования директор завода был отстранен, и сейчас идет конкурс на нового руководителя.