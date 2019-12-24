ГБР проверяет спасателей из-за пожара в старобельском интернате

Следователи Государственного бюро расследований ведут досудебное расследование по факту возможного ненадлежащего исполнения служебных обязанностей руководством ГСЧС в Луганской области, пишет пресс-служба ведомства.
«Действия должностных лиц привели к гибели четырех пациентов Старобельского областного психоневрологического интерната», - сказано в сообщении.
Напомним, 22 декабря в психоневрологическом интернате, расположенном в селе Бутовка Старобельского района, произошел пожар. Во время его тушения спасатели обнаружили тела четырех погибших пациентов.
«Следствие даст оценку действиям должностных лиц ГУ ГСЧС в Луганской области, которые предварительно осуществляли надзор и проверку функционирования аварийно-спасательных систем лечебного учреждения. Причины возникновения пожара устанавливает Национальная полиция в рамках отдельного досудебного расследования», - также отмечено в сообщении.