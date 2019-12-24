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Общественное мнение
Власть / Региональные
24 декабря 2019, 16:54

ГБР проверяет спасателей из-за пожара в старобельском интернате

Следователи Государственного бюро расследований ведут досудебное расследование по факту возможного ненадлежащего исполнения служебных обязанностей руководством ГСЧС в Луганской области, пишет пресс-служба ведомства.

«Действия должностных лиц привели к гибели четырех пациентов Старобельского областного психоневрологического интерната», - сказано в сообщении.

Напомним, 22 декабря в психоневрологическом интернате, расположенном в селе Бутовка Старобельского района, произошел пожар. Во время его тушения спасатели обнаружили тела четырех погибших пациентов.

«Следствие даст оценку действиям должностных лиц ГУ ГСЧС в Луганской области, которые предварительно осуществляли надзор и проверку функционирования аварийно-спасательных систем лечебного учреждения. Причины возникновения пожара устанавливает Национальная полиция в рамках отдельного досудебного расследования», - также отмечено в сообщении.

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