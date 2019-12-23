Готівкові розрахунки: в межах якою суми можна проводити з фізичними особами

24 декабря 2019, 10:12

У Головному управлінні ДПС у Луганській області розповіли. Суб’єкти господарювання мають право здійснювати розрахунки готівкою протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами, зокрема, з фізичними особами – у розмірі до п’ятдесяти тисяч гривень включно.

Суб’єкти господарювання у разі зняття готівкових коштів із поточних рахунків з метою здійснення готівкових розрахунків із фізичними особами зобов’язані надавати на запит банку підтверджуючі документи, на підставі яких здійснюються такі готівкові розрахунки, необхідні банку для вивчення клієнта.

Платежі понад установлені граничні суми проводяться через банки або небанківські фінансові установи, які в установленому законодавством порядку отримали ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунку, шляхом переказу коштів з поточного рахунку на поточний рахунок або внесення коштів до банку чи небанківської фінансової установи для подальшого їх переказу на поточні рахунки в банку.

Кількість фізичних осіб, з якими здійснюються готівкові розрахунки, протягом дня не обмежується.

Це обмеження стосується також розрахунків під час оплати за товари, придбані на виробничі потреби за рахунок готівки, одержаної за допомогою електронного платіжного засобу.

Детальніше у пункті 6 розділу ІІ Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2017 року № 148.