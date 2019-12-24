Місцеві бюджети Луганщини отримали понад мільйон гривень туристичного збору

24 декабря 2019, 11:24

У Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що протягом січня-листопада 2019 року до місцевих бюджетів надійшло 1 млн 62 тис. грн туристичного збору. Це на 920 тис. гривень перевищує надходження відповідного періоду минулого року.

Нагадаємо, що базою справляння туристичного збору є загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 пункту 268.5 статті 268 Податкового кодексу України.

На обліку в Головному управлінні ДПС у Луганській області станом на 01.12.2019 року перебуває 42 платника туристичного збору.