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Общественное мнение
Экономика / Региональные
24 декабря 2019, 11:24

Місцеві бюджети Луганщини отримали понад мільйон гривень туристичного збору

У Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що протягом січня-листопада 2019 року до місцевих бюджетів надійшло 1 млн 62 тис. грн туристичного збору. Це на 920 тис. гривень перевищує надходження відповідного періоду минулого року.

Нагадаємо, що базою справляння туристичного збору є загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 пункту 268.5 статті 268 Податкового кодексу України.

На обліку в Головному управлінні ДПС у Луганській області станом на 01.12.2019 року перебуває 42 платника туристичного збору.

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