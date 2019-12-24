Информаторы «ЛНР» на Луганщине получили тюремные сроки

24 декабря 2019, 11:59

Двое информаторов незаконных вооруженных формирований террористической организации "ЛНР", задержанные контрразведкой Службы безопасности Украины, получили тюремные сроки. Об этом сообщает пресс-центр СБУ

Как сообщается, житель Новоайдарского района Луганской области передавал своему куратору информацию о дислокации и перемещениях военной техники Вооруженных Сил Украины.

Установлено, что после получения одного из сообщений была осуществлена попытка прорыва линии обороны ВСУ незаконными вооруженными формированиями, который сопровождался артиллерийским обстрелом со стороны боевиков.

В результате повреждены военные и гражданские объекты на подконтрольной Украине территории. Во время задержания информатора сотрудники СБУ изъяли у злоумышленника боеприпасы и взрывные устройства.

Другой источник боевиков, житель Лисичанска, выполнял задачи по сбору сведений о направлениях движения, места дислокации, состав и численность военной техники Вооруженных Сил Украины. Кроме того, по указанию кураторов из так называемой "ЛНР", он составлял и передавал боевикам списки местных жителей, которые служат в воинских подразделениях и правоохранительных органах Украины.

Во время обыска по месту жительства информатора правоохранители изъяли тротиловую шашку, гранату Ф-1, патроны различного калибра, компьютерную технику и мобильные устройства, которые использовалась для передачи боевикам разведывательной информации.

В судебном заседании обвиняемые полностью признали свою вину и причастность к совершенным преступлениям, направленных на посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, содействие деятельности террористической организации, незаконное обращение с боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Согласно приговору суда им назначено наказание по ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263, а также ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины, они приговорены к пяти и трем годам и трем месяцам лишения свободы.