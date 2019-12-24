Валерия Лутковская: Возвращение пленных состоится до конца года

24 декабря 2019, 12:42

Возвращение удерживаемых лиц состоится до конца этого года, как и было договорено в ходе встречи лидеров «Нормандской четверки» в Париже 9 декабря.

Об этом сообщила представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская по результатам продолжения переговоров со всеми сторонами в понедельник, 23 декабря, в режиме скайп-конференции.

«Была наконец достигнута договоренность о проведении взаимного освобождения лиц до конца этого года, как, собственно, и договаривались во время парижского саммита в Нормандском формате. И это огромное счастье, потому что мы сможем наконец забрать тех незаконно удерживаемых под стражей наших ребят, которых не смогли забрать в декабре 2017 года, ребят, которые в течение четырех лет после Иловайска, Дебальцево пребывали в плену и которые на протяжении четырех лет не имели возможности даже пообщаться со своими семьями», – отметила Валерия Лутковская.

По словам представительницы Украины в гуманитарной подгруппе, в настоящее время списки окончательно дошлифовываются.

«Просила бы всех не манипулировать информацией, так как за этой процедурой взаимного освобождения – судьбы людей», – подчеркнула она.