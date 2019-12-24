Обыски в Мининформполитики: подробности

26 декабря 2019, 18:38

Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует возможные растраты служебными лицами Министерства информационной политики Украины.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Сообщается, что предварительная правовая квалификация - ч. 5 ст. 191 Уголовного Кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

"Следственные действия санкционированы, их осуществляют в рамках расследования возможной растраты служебными лицами Министерства информационной политики Украины по предварительному сговору со служащими ГП "Центр защиты информационного пространства Украины" и представителями частных компаний бюджетных средств, полученных для финансирования проектов по защите национального информационного пространства", - говорится в сообщении

Также известно, что расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с июля 2019 года за собственными наработками.