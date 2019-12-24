26 декабря 2019, 18:40

С начала текущих суток, 26 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня семь раз.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Как сообщается, противник обстрелял позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Шесть обстрелов украинских позиций зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: рядом с Невельском, вблизи Пивденного, дважды неподалеку Красногоровки, недалеко от населенного пункта Новгородское, вблизи населенного пункта Троицкое.

Один обстрел из крупнокалиберных пулеметов противник осуществил вблизи Красногоровки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"Сегодня, 26 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.